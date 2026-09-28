Trabzonspor'dan Malinovskyi açıklaması!

Trabzonspor, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama ise sakatlığı bulunan Ukraynalı yıldız Ruslan Malinovskyi'nin son durumunu açıkladı. İşte detaylar...

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada,



"Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikâyetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika'da Dr. Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır" ifadelerini kullanıldı."