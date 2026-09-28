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Trabzonspor’da, Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Trabzonspor’da, Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo mavililer, saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

#Bordo #Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri #Samsunspor #Trabzonspor #Süper Lig #Thomas Reis
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