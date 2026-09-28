Fırtına'dan hedef Gedson Fernandes! Transfere sıcak bakıyor

Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavililerin Spartak Moskova forması giyen Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Ara transfer döneminde kadrodaki eksik yerlere takviyeler planlayan Trabzonspor'da Spartak Moskova'dan Gedson Fernandes'in ismi dikkat çekiyor. Daha önce Türkiye'de Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formaları giyen 27 yaşındaki Portekizli orta sahanın ocak ayında kadroya katılması düşünülüyor. Fotomaç'ın haberine göre, yaz transfer döneminde de Karadeniz deviyle adı geçen başarılı orta sahanın yeniden Süper Lig'e geri dönmeye son derece sıcak baktığı kaydedildi.



11 MAÇTA OYNADI

Bordo-mavili yönetimin ocak ayı transfer dönemi öncesi Gedson ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Spartak Moskova ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar süren Portekizli orta sahanın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Aynı zamanda sağ kanatta da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımda oynamaya olumlu yaklaşıyor. Gedson Fernandes, Rus kulübü Spartak Moskova'da bu sezon 11 maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.



THOMAS REIS TANIYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gedson Fernandes'i yakından tanıyor. Samsunspor'da çalıştığı 2024-2025 sezonunda Portekizli orta saha Beşiktaş'ta oynarken rakip olan Reis, bu açıdan bilgi sahibi... Alman teknik direktörün transfere sıcak bakacağı kaydedildi.