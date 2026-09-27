Trabzonspor'dan milli eldivene kanca! Transfere sıcak bakıyor

Trabzonspor'un Lille forması giyen milli eldiven Berke Özer'i transfer etmek için bir menajer yetkilendirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetle zirveye yaklaşan Trabzonspor'da yönetim önemli bir isimle transfer görüşmeleri yapıyor. Bordo-mavililer, Fransa'da 'Yılın en iyi kalecisi' seçilen Berke Özer için harekete geçti. Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen 26 yaşındaki kaleci bu sezon çıktığı 5 Ligue 1 maçında 3 kez kalesini gole kapattı. 1.91 boyundaki file bekçisi, Lille'in zirvede tutunmasını sağlayan en önemli isim oldu. Fransa Ligue 1'de Monaco 13 puanla lider Lille ise 10 puanla 4'üncü sırada bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre, Lille'nin geride kalan 5 haftalık periyotta en iyisi olan Berke Özer için, yönetimin yetkilendirdiği bir menajer ile Fransız ekibinin yetkilileri bir araya geldi.



MARKET DEĞERİ 12 MİLYON EURO



Yapılan görüşmede, bordo mavili kulübün yetkilendirdiği menajer, Berke Özer için teklifi iletti. Lille yönetimi Berke'nin ayrılığına karşı çıksa da deneyimli file bekçisi, önerilen şartların bir hayli iyi olması nedeniyle Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor. Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gözüken Berke, A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella ile yaşadığı tartışma nedeniyle kampı terk etmişti. Bu olay nedeniyle çok formda olmasına karşın ay-yıldızlı ekibe çağrılmayan Berke, Trabzonspor'a transfer olması halinde yeniden A Milli Takım formasını giymeyi hedefliyor. Bu konuda devre arası somut gelişme yaşanabilirken Fırtına'nın girişim ve temasları sürüyor.



ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI



Berke Özer, kariyerinde Altınordu, Fenerbahçe, Westerlo (Belçika), Portimonense (Portekiz), Eyüpspor, Ümraniyespor ve son olarak da Lille formaları giydi. 26 yaşındaki kalecinin Fransa ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.