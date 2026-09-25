Liverpool kaptanı Virgil Van Dijk, sezon başında Trabzonspor'a transfer olan eski takım arkadaşı Muhammed Salah hakkında açıklamalarda bulundu.

Liverpool'un efsane kaptanlarından Virgil Van Dijk, sezon başında Trabzonspor'a transfer olan eski takım arkadaşı Muhammed Salah hakkında konuştu.

İngiliz devi Liverpool'da uzun yıllar Salah ile birlikte forma giyen Virgil Van Dijk, yokluğunu hissettiklerini ve çok özlediklerini dile getirdi.

Dünyaca ünlü savunmacı, "Elbette burada olan bazı takım arkadaşlarımı özlemediğimi söylersem dürüst davranmış olmam. Birçok isim var ancak özellikle kanatta koşular yaptığında Muhammed Salah'ı çok özlüyorum." dedi.

Hollandalı yıldız stoper, Salah'ın saha içerisindeki varlığının kendisine verdiği güvene de değindi. Van Dijk, "Her karşılaşma bana büyük bir güven veriyordu. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyordu ve bu da benim onun için savunmada elimden gelenin en iyisini yapmak istememi sağlıyordu. Ona başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.