Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Trabzonspor, Dinamo Kiev’de forma giyen 21 yaşındaki stoper Taras Mykhavko’yu listesine aldı. Potansiyeli yüksek olan Ukraynalı defans oyuncusu için çalışmalar yapıldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son yıllarda kadrosuna kattığı genç yeteneklerle alkışları toplayan Trabzonspor'da yeni bir hedef daha bulunuyor. Bordo-mavililer, Dinamo Kiev'in 21 yaşındaki stoperi Taras Mykhavko'yu yakın takibinde tutuyor. Karadeniz devinde ocak ayı transfer dönemi öncesi birçok mevkii için oyuncu takibi yapılırken, Ukraynalı defans oyuncusu da listede yer alıyor. Yaz transfer döneminde de gündemde olan genç futbolcunun performansı detaylı şekilde yakından izleniyor.



KONTRATI 2030'DA BİTİYOR



Dinamo Kiev ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Taras Mykhavko'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Dinamo Kiev altyapısından yetişen Mykhavko, 2024'ten bu yana 99 resmi maça çıkarken 7 gol attı, 2 asist yaptı. Bu sezon da 13 resmi maçta Dinamo Kiev'in formasını giyen genç stoper, bin 142 dakika sahada kaldı. Ukrayna Milli Takımı'na da seçilen Mykhavko genç yaşına rağmen istikrarlı performansıyla dikkatleri topladı.



UKRAYNA'DAN TAM İSABET



Bordo-mavililerde son yıllarda Ukraynalı futbolcuların başarısı dikkat çekiyor. Başta Arseniy Batagov olmak üzere Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan, Trabzonspor'un yakın dönemde Ukrayna'dan transfer ettiği futbolcular arasında yer alıyor. Ayrıca Ruslan Malinovsky de bu sezonun başında Fırtına'



U23 KURALINA DA UYGUN BİR İSİM



Fırtına'da Taras Mykhavko'nun takip edilmesinde U23 kontenjanına uygunluğu da dikkat çekiyor. 21 yaşındaki stoper; 10+4 kuralında 23 yaş altı 4 yabancıdan biri olabilme özelliğini taşıyor. Genç stoperin bu doğrultuda yabancı kontenjanında sorun yaşamaması olumlu bir detay oldu.

ROTASYONA DESTEK



Savunma rotasyonunu güçlendirmeyi düşünen Trabzonspor'da Taras Mykhavko ismi dikkat çekiyor. Sol stoperde oynayan ve sol ayağını çok iyi kullanan 21 yaşındaki savunmacı, sol bekte de şans bulabiliyor. Arseniy Batagov'un uzun süredir sahalardan uzak kalması ve dönüş süreci nedeniyle takviye arayan Fırtına'da Mykhavko listeye eklendi.