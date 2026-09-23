Fırtına'dan Atakan Karazor harekatı! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Orta sahaya bir takviye yapmayı hedefleyen Trabzonspor, devre arası için gündemine Atakan Karazor'u aldı. Stuttgart'ın milli futbolcu için talep ettiği bonservis ortaya çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor devre arasında en az 3 takviye yapmayı planlıyor. Yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle yerli listesi de hazır. Listenin başında ise yaz döneminde de gündeme gelen Stuttgart'ın kaptanlarından Atakan Karazor bulunuyor. Bordo-mavililer, milli oyuncu için şartları araştırıyor. Stuttgart forması giyen ve Alman ekibinin iki kaptanından biri olan 29 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Thomas Reis'in aradığı profile uygun olduğu değerlendiriliyor. Fotomaç'ın haberine göre, Bundesliga temsilcisinin Karazor için 8-10 milyon euro civarında bonservis beklentisi bulunuyor. Futbolcunun market değeri 8 milyon euro.



2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Ancak transferde asıl kritik nokta oyuncunun ikna edilmesi. 2019 yılından bu yana Stuttgart'ta görev yapan milli futbolcunun Almanya'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı biliniyor. Buna rağmen Trabzonspor yönetiminin Atakan'ın durumuyla ilgili nabız yokladığı ve şartların oluşması halinde süreci ilerletebileceği belirtildi. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor. 1.91 boyundaki futbolcu için devre arasında harekete geçilebilir. Stuttgart ile toplamda 231 resmi maça çıkan Atakan, fileleri 7 kez sarsarken 12 de asist yaptı.