Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Mohamed Salah, dünya basınının da gündemine oturdu. İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz'den önde gelen yayınlar Mısırlı yıldız için dikkat çeken ifadeler kullandı.