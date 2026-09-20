Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Mohamed Salah, dünya basınının da gündemine oturdu. İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz'den önde gelen yayınlar Mısırlı yıldız için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi.
Bordo-mavili ekip, sahasında ağırladığı sarı-kırmızılıları 4-0 mağlup ederek haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.