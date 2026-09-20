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Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Mohamed Salah, dünya basınının da gündemine oturdu. İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz'den önde gelen yayınlar Mısırlı yıldız için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi:
Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi.

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Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

Bordo-mavili ekip, sahasında ağırladığı sarı-kırmızılıları 4-0 mağlup ederek haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

Trabzonspor'un galibiyetinde Mohamed Salah'ın performansı başrolü oynadı. Mısırlı yıldız, 3 gol atıp 1 asist yaparak takımının dört golüne de doğrudan katkı sağladı. Dünya basını da karşılaşmanın ardından Salah'ın gösterisine geniş yer verdi.

Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

"SALAH, LEAO'YU HAT-TRICK İLE DEVİRDİ"

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını Mohamed Salah üzerinden değerlendirdi. Gazete, Mısırlı yıldızın hat-tricklik performansını "Salah, Leao'yu hat-trick ile devirdi" başlığıyla öne çıkardı.

Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

Gazzetta, Salah'ın üç golle Trabzonspor'un farklı galibiyetindeki belirleyici isim olduğunu vurgularken, karşılaşmada Rafael Leao'nun da forma giydiğine dikkat çekti.

Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

"SALAH TRABZONSPOR'U 4-0'LIK GALİBİYETE TAŞIDI"

Arabnews ise karşılaşmayı doğrudan Salah'ın performansı üzerinden duyurdu. Mısırlı yıldızın üç golünün ve bir asistinin altı çizildi.

Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

Arabnews haberinde Salah'ın 4. dakikada takımını öne geçirdiği, Noah Saviolo'nun golünde asist yaptığı ve 44 ile 80. dakikalarda birer kez daha fileleri havalandırarak hat-trick yaptığı aktarıldı.

Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

"HAT-TRICK VE DEVASA BİR ETKİ"

Fransa'nın dünyaca ünlü spor gazetesi L'Équipe, Mohamed Salah'ın performansını oldukça çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Gazete, "Hat-trick ve devasa bir etki: Mohamed Salah, Trabzonspor'u taşıdı ve Galatasaray'ı Türkiye'de ilk kez mağlup etti" başlığını kullandı.

Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

L'Équipe, Salah'ın Trabzonspor'un attığı dört golün tamamında doğrudan rol oynadığını belirtti. Gazete ayrıca Galatasaray'ın, Trabzonspor'a transferinin ardından ilk kez karşı karşıya geldiği Salah nedeniyle zor bir gece geçirdiğini ve "Galatasaray, Mohamed Salah yüzünden kabuslar görecek" değerlendirmesinde bulundu.

Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

"GALATASARAY, SALAH TARAFINDAN KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ"

Portekiz'in önemli spor gazetelerinden A Bola ise oldukça çarpıcı bir başlık tercih etti. Gazete, "Türkiye'de skandal: Galatasaray, Salah tarafından küçük düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

A Bola, Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyetini Süper Lig'in 6. haftasındaki büyük sürpriz olarak nitelendirirken, Salah'ı karşılaşmanın "büyük figürü" olarak gösterdi. Haberde yıldız futbolcunun üç gol ve bir asistle gecenin başrolünü üstlendiği vurgulandı.

Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

"SALAH ŞOVU: GALATASARAY'A HAT-TRICK"

İspanyol AS gazetesi de karşılaşmayı "Salah şovu: Galatasaray'a hat-trick" başlığıyla duyurdu. Gazete, Mısırlı yıldızın 4. dakikada başlayan performansını Saviolo'ya yaptığı asist ve ilk yarıdaki ikinci golüyle sürdürdüğünü aktardı.

Salah'tan Galatasaray'a tarihi şov! Dünya basını Trabzonspor zaferini böyle duyurdu

AS, Salah'ın 80. dakikada hat-trickini tamamladığını ve bu performansını "sezonun en iyi gösterilerinden biri" olarak değerlendirdi. Gazete ayrıca Galatasaray'ın ikinci yarıda organize olmakta zorlandığını ve Trabzonspor'un farklı galibiyetinin bordo-mavili ekibe önemli bir ivme kazandırdığını yazdı.

#Mohamed Salah #Trabzonspor #Galatasaray
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