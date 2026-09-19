Trabzonspor'dan Galatasaray'a art arda göndermeler!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından bordo mavililerin resmi hesabı yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'a göndermede bulundu. İşte o paylaşımlar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.
Bordo mavililer, derbi zaferinin ardından sarı kırmızılılara flaş bir göndermelerde bulundu.
Trabzonspor'un resmi hesabından yapılan paylaşımda "Ararım seni her yerde" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR:
Ararım seni her yerde 🎶 pic.twitter.com/zaQ025NoJw— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 19, 2026
Gecenin özeti. 🤷♂️ pic.twitter.com/hNK5oEiPCw— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 19, 2026