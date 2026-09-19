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Trabzonspor'dan Galatasaray'a art arda göndermeler!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından bordo mavililerin resmi hesabı yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'a göndermede bulundu. İşte o paylaşımlar...

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Trabzonspor'dan Galatasaray'a art arda göndermeler!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

Bordo mavililer, derbi zaferinin ardından sarı kırmızılılara flaş bir göndermelerde bulundu.

Trabzonspor'un resmi hesabından yapılan paylaşımda "Ararım seni her yerde" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

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