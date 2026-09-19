Trabzonspor'dan Galatasaray'a art arda göndermeler!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından bordo mavililerin resmi hesabı yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'a göndermede bulundu. İşte o paylaşımlar...