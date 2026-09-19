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Trabzon'da Salah fırtınası! Mısırlı yıldız şov yaptı

Trabzonspor'un Galatasaray'ı sahasında ağırladığı Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Mırıslı yıldız Muhammed Salah 3 gol 1 asistle şov yaptı...

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Trabzon'da Salah fırtınası! Mısırlı yıldız şov yaptı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un GalatasarayPapara Park'ta ağırladığı mücadelede Muhammed Salah deyim yerindeyse fırtına gibi esti.

Bordo mavili ekibin Mısırlı dünya yıldızı, önce 4. dakikada skoru 1-0'a getirdi, sonra 39. dakikada Saviolo'ya asist yaptı. Salah, 44. dakikada kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek dev maçta farkı 3-0'a çıkardı, 80. dakikada attığı golle de hat-trick yaparak skoru 4-0'a getirdi.

Muhammed Salah 88. dakikada oyundan alındı. Mısırlı yıldız oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Bu performansı sonrası Salah, 2000/2001 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu. (Başakşehir'e 2 gol, Gençlerbirliği'ne 1 gol ve Galatasaray'a 2 gol)

Salah ayrıca, Süper Lig'de Eylül 2018'den (Anthony Nwakaeme) bu yana Galatasaray'a rakip olduğu maçta 3 golde pay sahibi olan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

G.SARAY'A İKİ FARKLI TAKIMLA GOL ATTI

Öte yandan Muhammed Salah, 2026 yılı içinde Galatasaray'a 2 farklı formayla gol attı.

19 Eylül Cumartesi günü oynanan derbide 3 gol kaydeden Mısırlı yıldız, 18 Mart 2026'da Liverpool formasıyla sarı kırmızılı ekibin ağlarını havalandırmıştı.

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