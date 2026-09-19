CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Trabzonspor taraftarları Gazze'yi unutmadı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği ve 4-0 kazandığı mücadelede bordo mavili taraftarlar Gazze'yi unutmadı...

Giriş Tarihi:
Trabzonspor taraftarları Gazze'yi unutmadı!

Trabzonspor'un GalatasarayPapara Park'ta ağırladığı ve Muhammed Salah'ın 3 gol 1 asistle şov yaptığı mücadeleden bordo mavili ekip 4-0 galip ayrıldı.

Nefes kesen karşılaşmada Trabzonspor taraftarları Gazze'yi de unutmadı.

Taraftarlar, açtıkları "Gazze'ye selam, boykota devam" pankartıyla Filistinlilere destek verirken, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail'i de protesto etti.

Trabzonspor taraftarları Gazze'yi unutmadı! - 1

#İsrail #Gazze #Trabzonspor #Papara Park #Trendyol Süper Lig #Muhammed Salah #Galatasaray
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Trabzonsporlu taraftarlardan Uğurcan Çakır'a ıslıklı tepki
Sonraki Haber
Trabzonsporlu taraftarlardan Uğurcan Çakır'a ıslıklı tepki