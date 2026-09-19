Trabzonspor taraftarları Gazze'yi unutmadı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği ve 4-0 kazandığı mücadelede bordo mavili taraftarlar Gazze'yi unutmadı...

Trabzonspor'un Galatasaray'ı Papara Park'ta ağırladığı ve Muhammed Salah'ın 3 gol 1 asistle şov yaptığı mücadeleden bordo mavili ekip 4-0 galip ayrıldı.

Nefes kesen karşılaşmada Trabzonspor taraftarları Gazze'yi de unutmadı.

Taraftarlar, açtıkları "Gazze'ye selam, boykota devam" pankartıyla Filistinlilere destek verirken, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail'i de protesto etti.