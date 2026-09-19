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Trabzonsporlu taraftarlardan Uğurcan Çakır'a ıslıklı tepki

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmada bordo mavili taraftarlar eski futbolcuları Uğurcan Çakır'ı protesto etti.

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Trabzonsporlu taraftarlardan Uğurcan Çakır'a ıslıklı tepki

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, GalatasarayPapara Park'ta ağırladı.

20.00'de başlayan karşılaşmada tribünleri dolduran bordo mavili taraftarlar, uzun süre Trabzonspor forması giyen ve Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ı protesto etti.

Trabzonsporlu taraftarlar rop Uğurcan'ın ayağına her geldiğinde ıslıklayarak tepki gösterdi.

#Papara Park #Uğurcan Çakır #Süper Lig #Galatasaray #Trabzonspor
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