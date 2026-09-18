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Fırtına'nın derbideki kozu Muhammed Salah! Trabzonspor en çok ona güveniyor

Fırtına'da Galatasaray derbisi öncesi gözler Muhammed Salah’a çevrildi. Trabzonspor, dev derbide bu tarz atmosferlerde oynamaya alışkın Mısırlı yıldıza çok güveniyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Fırtına'nın derbideki kozu Muhammed Salah! Trabzonspor en çok ona güveniyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın akşam Papara Park'ta lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'un gol güvencelerinden biri Muhammed Salah olacak. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de oynadığı ilk 5 haftada 4 gol kaydeden dünyaca ünlü futbolcu, dev derbide de öne çıkacak. Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavili formayla ilk derbisini oynamanın heyecanını da yaşayan Mısırlı futbolcu Salah; Akyazı'daki kritik maçta takımının en önemli kozu olacak. Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor'un ligde attığı 9 golün 4'üne imza atarak takımının ilk 5 haftadaki en golcü ismi olmayı başardı. Salah, 5 haftada 9 gol kaydeden Karadeniz devinde, 4 gol ve 1 asistle toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı. 34 yaşındaki futbolcu, böylece takımının ligdeki gollerinin yarısından fazlasına doğrudan katkıda bulundu. Muhammed Salah, Trabzonspor'da son 5 sezonun ilk 5 haftası dikkate alındığında en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı.

Salah, Süper Lig'de ilk 5 maçta rakip fileleri 4 kez sarstı, 1 de asist yaptı.

İLK BÜYÜK MAÇINDA

Muhammed Salah, Galatasaray maçıyla birlikte Türkiye'de ilk büyük karşılaşmasına çıkacak. Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de ve Avrupa Ligi elemelerinde bordo- mavili forma altında 7 resmi maçta forma giyen Salah, yarın akşamki derbiyle beraber bir ilki daha yaşayacak.

G.SARAY'I ÜZMÜŞTÜ

Bordo-mavili takımın Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a üç kez rakip oldu. Liverpool'un sarı-kırmızılı takımı geçen sezon 4-0 yenerek elediği Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ilk 11'de sahaya çıkan Salah, oyunda kaldığı 74 dakikada 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. Salah, geçen sezon İngiliz ekibinin Galatasaray'a 1-0 yenildiği diğer iki karşılaşmada da forma giymişti.

#Süper Lig #Muhammed Salah
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