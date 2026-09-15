Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası teknik direktörlük koltuğu için Thomas Reis ile prensip anlaşmasına varıldı. Reis'in akşam saatlerinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürerken bordo-mavili camiada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Bordo-mavili yönetim, Bulgaristan ekibi Ludogorets'in teknik direktörü Thomas Reis ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı.

AKŞAM SAATLERİNDE TRABZON'A GELECEK



Daha önce Türkiye'de Samsunspor'u da çalıştıran Thomas Reis'in, Trabzonspor ile görüşmeleri tamamlamak üzere akşam saatlerinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Alman teknik adamın kente gelişinin ardından yönetimle son detayların görüşülmesi ve resmi sürecin şekillenmesi bekleniyor.