Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis Trabzon'a geldi!

Teknik direktör arayışında olan Trabzonspor anlaşma sağladığı Alman teknik adam Thomas Reis'i Trabzon'a getirdi. İşte ilk görüntüleri...

Trabzonspor'un prensipte anlaşma sağladığı 52 yaşındaki Alman teknik adam Thomas Reis, görüşmeleri tamamlamak ve sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na iniş yapması sonrası bordo mavili taraftarlar tarafından karşılanan Reis, kendisini götürecek araca binmeden önce taraftarlara üçlü çektirdi.,

FIRTINA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Trabzonspor, Alman teknik adam için Ludogorets'e tazminat ödeyecek.

Reis, anlaşmanın resmiyete dökülmesi sonrası bordo mavili ekipteki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

THOMAS REIS'İN KARİYERİ....

2024 - 2025 sezonunda Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis, takımın başında 72 maçta 33 galibiyet ve 21 mağlubiyet ile 1.63 puan ortalaması yakaladı.

Alman teknik adam, bu sezon başına geçtiği Ludogorets'te ise 11 maçın 7'sini kazandı ve sadece 1 kez mağlup olurken, bu tek mağlubiyet Konferans Ligi elemelerinde Hapoel Tel Aviv deplasmanında karşı geldi.

Thomas Reis daha önce Almanya'da Bochum II, Bochum U19, Wolfsburg U19, Bochum ve Schalke 04'ü çalıştırmıştı.