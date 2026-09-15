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Trabzonspor, G.Saray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor, G.Saray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından mobilizasyon ve pas çalışması gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

Uzun süreli sakatlıklarının ardından tedavileri devam eden Batagov ve Falcorelli, takımla antrenmanlara başladı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

#Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri #Trendyol Süper Lig #G Saray #Trabzonspor #Hüseyin Çimşir #Galatasaray
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