Trabzonspor'da hoca harekatı! Pioli ilk sırada, Şenol Güneş beklemede

Trabzonspor'da Konyaspor yenilgisi sonrası teknik direktör arayışı hız kazandı. Bordo-mavililer, Galatasaray derbisi öncesi yeni hocasını belirlemek isterken listenin ilk sırasında Stefano Pioli, alternatif olarak ise Şenol Güneş öne çıkıyor.

Süper Lig'de ilk 5 haftada istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor'da, üçüncü hafta sonunda teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı. Takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir ile G.Birliği'ni farklı yenen bordo-mavililer, önceki gün Konyaspor'a yenildi. Bu mağlubiyetin ardından Karadeniz Fırtınası'nda yeni teknik direktör arayışlarına hız verildi. Bordo-mavililer, 19 Eylül'deki Galatasaray derbisi öncesinde yeni hocasını duyurmayı planlarken, ön plana iki isim çıkıyor.

FAVORİ STEFANO PIOLI

Fotomaç'ın haberine göre İtalyan çalıştırıcı Stefano Pioli ve Şenol Güneş favori olarak gösteriliyor. Konyaspor yenilgisinin ardından yönetim, teknik adam konusundaki belirsizliği vakit kaybetmeden sonlandırma kararı aldı. Geniş bir liste üzerinden temaslarını sürdüren Karadeniz ekibinde ön plana çıkan son ve en önemli isimlerden birisi Stefano Pioli oldu. Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşamış, üst düzey Avrupa tecrübesine sahip 60 yaşındaki İtalyan teknik adam ilk sıraya çıktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Pioli ile temaslar ciddi şekilde yoğunlaştı. Trabzonspor yönetimi, önceki gün Pioli ve menajeri ile bir araya gelerek temaslara başladı. Tarafların görüşmelerde önemli bir mesafe aldığı öğrenildi. Ancak bu isimden istenilen sonucun alınamaması durumunda kulübün dinamiklerini bilen bir isim olduğu için Şenol Güneş ile görüşülecek.