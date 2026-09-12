Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Peki, TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Konyaspor - Trabzonspor maçı 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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51. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 50 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-13 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 81 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 60 gol gördü.

KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK OLDU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşısında Konya'da oynanan karşılaşmada en çok beraberlik sonucu alındı.

Söz konusu 25 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 7 kez kazanırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

TRABZONSPOR SON 6 DEPLASMAN MAÇINDA TEK GALİBİYET ALDI

Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı son 6 lig maçının sadece 1'ini kazandı.

Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken, 3 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise TÜMOSAN Konyaspor 2-1 galip geldi.

Bordo-mavili takım 2023-2024 sezonunda yapılan müsabakayı 3-1 kazanırken, ev sahibi ekip 2024-2025 sezonundaki maçtan 1-0, 2025-2026 sezonundaki karşılaşmadan da 2-1 galip ayrıldı.

GÖZLER ONUACHU'DA

Geçen sezonu 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak tamamlamasına karşın yaşadığı gol hasretine Gençlerbirliği maçında son veren Nijeryalı oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor maçlarında gol atmakta zorlanmıyor.

Bordo-mavili takımın geçen sezon ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golün ardından geçen sezon 6, bu sezon da ilk 3 karşılaşma olmak üzere 9 lig maçını boş geçen Onuachu, Gençlerbirliği maçında suskunluğuna son verdi.

Galatasaray ile 4 Nisan 2026'da oynanan maçtan sonra Karadeniz ekibinde 155 gün sonra golle buluşan Onuachu, Konyaspor önünde takımının gol güvencelerinden biri olacak.

KONYASPOR KARŞISINDA ZORLANMIYOR

Paul Onuachu, TÜMOSAN Konyaspor karşısında bugüne dek oynadığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol atmayı başardı.

Yeşil-beyazlı takımlar yapılan maçların üçünde 2'şer gol atan Nijeryalı oyuncu, sadece bir maçta gol kaydedemedi.

Onuachu, Trabzonspor'un 2023-2024 sezonunda sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atarken ikinci karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Nijeryalı oyuncu, bir sezonluk aradan sonra tekrar bordo-mavili takıma döndü. Golcü futbolcu, Karadeniz ekibinin 2025-2026 sezonunda sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydederken, deplasmanda 2-1 yenildikleri karşılaşmada gol atamadı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUĞA İMZA ATTI

Paul Onuachu, geçen sezon takımının Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı.

Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'un Antalya'da Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdüğü karşılaşmada 2 golü kaydeden isim oldu.

Onuachu, geçen sezon 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımının Ernest Muçi ile birlikte en golcülerinden biri oldu.

Nijeryalı futbolcu, final karşılaşmasındaki performansıyla takımının 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmesine büyük katkı sağladı.

Onuachu, geçen sezon 36 resmi karşılaşmada rakip fileleri 26 kez havalandırdı.

PUSKAS ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

Paul Onuachu'nun Trendyol Süper Lig'de 10 Kasım 2023'te TÜMOSAN Konyaspor'a attığı gol, yılın en iyi golünü belirleyen FIFA Puskas ödülüne aday gösterildi.

Bordo-mavili futbolcunun topuğuyla TÜMOSAN Konyaspor ağlarına gönderdiği gol, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Nijeryalı oyuncu, geçen sezon ligde 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak, kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6'ncı oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24), gol krallığı ünvanını elde etti.

Nijeryalı santrfor, Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığına ulaşan 3'üncü yabancı futbolcu oldu.