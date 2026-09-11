Uğurcan Çakır’ın Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11’de sahaya çıkması Trabzonspor’un kasasını doldurdu. Bordo-mavililer, sözleşmedeki başarı bonusuyla birlikte milli kalecinin transferinden toplam 36 milyon euro gelir elde etti.

Trabzonspor yönetiminin transfer sürecinde sözleşmeye titizlikle eklettiği başarı kriteri meyvesini verdi. Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) daha önce bildirdiği anlaşma şartları doğrultusunda, Uğurcan'ın 2026-27 sezonunda Devler Ligi'nde boy göstermesiyle Galatasaray, Trabzonspor'a net 2.5 milyon euro, KDV dahil tam 3 milyon euro şarta bağlı bonus ödemesi yapacaktı. Trabzonspor, transferin resmileştiği dönemde net 27.5 milyon euro (KDV dahil 33 milyon euro) garanti fesih bedelini kasasına koymuştu. Uğurcan Çakır'ın Sporting karşısında ilk 11'de sahaya çıkmasının ardından Trabzonspor toplamda 3 milyon euro daha kazandı ve kasasına Uğurcan Çakır'ın satışından 36 milyon euro koymuş oldu.