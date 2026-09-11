Trabzonspor, Konya'da ilk peşinde

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde sezonun ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Bu sezon yaptığı transferlerle Trendyol Süper Lig'e damga vuran Trabzonspor, lige ise istediği başlangıcı yapamadı. Bordo-mavililer, sezonun ilk deplasman maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Amed Sportif Faaliyetler karşısında ise sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



HÜSEYİN ÇİMŞİR İLE MORAL BULDU



Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasıyla takımın başına Hüseyin Çimşir getirildi. Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde çıktığı ilk lig maçında Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek moral buldu.

Karadeniz ekibi, Konya deplasmanında da galibiyet serisinin ilk adımını atmak istiyor. Bordo-mavililer, Konyaspor karşısında kazanarak hem sezonun ilk deplasman galibiyetine ulaşmayı hem de Gençlerbirliği karşısında yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de Trabzonspor, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor.



KONYASPOR DEPLASMANINDA ÖNEMLİ EKSİKLER



Trabzonspor'da tedavileri devam eden Tim Jabol-Folcarelli, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Ruslan Malinovskyi'nin Konyaspor karşılaşmasında forma giymeleri beklenmiyor.

Bordo-mavili ekip, eksiklerine rağmen Konya deplasmanından 3 puanla dönerek, ligde yeni bir çıkış yakalamayı ve deplasman hasretine son vermeyi amaçlıyor.

