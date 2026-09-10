Trabzonspor Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi.



Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.



Fırtına, yarın saat 13.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.