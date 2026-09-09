Trabzonspor'da kritik karar! Galatasaray derbisi öncesi...

Trabzonspor'da ligin 5. haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesi Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu sarı kart sınırında yer alıyor. Teknik heyet ise başarılı savunmacıyı 6. haftadaki Galatasaray derbisini düşünerek ilk 11'de oynatmayabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşması öncesinde savunma hattında kritik bir karar aşamasına gelindi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Chibuike Nwaiwu, ligde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 23 yaşındaki stoperin Konya deplasmanında kart görmesi halinde, bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde forma giyme şansı kalmayacak. Bu nedenle teknik ekip, 1.93 boyundaki futbolcuyu oynatmak ya da derbiye saklamak arasında değerlendirme yapıyor. Nijeryalı savunmacının yedek kalması durumunda formaya en yakın isim olarak Samet Akaydin görülüyor.