Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın performansını değerlendirirken Mısırlı yıldızın yıllara meydan okuduğunu söyledi. Salah'ın Liverpool'dan ayrılışına da değinen Gerrard, yıldız futbolcunun gördüğü muameleyi hak etmediğini belirtti.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet ve Muhammed Salah'ın ortaya koyduğu performans gündem olmaya devam ediyor. Fotomaç'taki habere göre, Liverpool efsanelerinden Steven Gerrard, Salah'ın performansını değerlendirdi. Gerrard, Mısırlı yıldızın yıllara rağmen performansını korumasına dikkat çekerek, "Uzun zamandır görmeyi beklediğim şey buydu. Salah'ın her zaman zirvesinde olduğunu hisseden sadece ben miyim? Zaman gerçekten bir yanılsama gibi" ifadelerini kullandı. Gerrard, Salah'ın Trabzonspor'a katkı sağlayabileceğine değinerek, "Salah'ın takımda olması, Trabzonspor'un ligde şampiyonluk adayı olması için önemli bir güç olabilir. Yine ne kadar etkileyici bir performans ortaya koydu" dedi.

ONU BAŞKA RENKLERDE GÖRMEK ACI VERİYOR

Salah'ın artık Liverpool dışında farklı bir takımın formasını giymesinin kendisinde farklı duygular oluşturduğunu belirten Gerrard, Mısırlı yıldızla geçmişte yaptığı görüşmeye de değindi. Efsane isim, "Onu Liverpool forması yerine başka renklerde görmek acı veriyor. Geçen sezon bu zamanlarda evinde en zor konuşmalarımızdan birini yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BU MUAMELEYİ HAK ETMEDİ

Gerrard, Salah'ın Liverpool'daki son döneminde Arne Slot yönetiminde yaşananlara ilişkin de konuştu. İngiliz futbolunun efsane ismi, Mısırlı yıldızın gördüğü muameleyi hak etmediğini savundu ve "Salah bundan daha fazla saygıyı hak ediyor" diye konuştu.