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Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınmanın ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, perşembe günü saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

#TÜMOSAN Konyaspor #Trabzonspor #Trendyol Süper Lig #Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
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