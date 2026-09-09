Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınmanın ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, perşembe günü saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.