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Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ısınmanın ardından pas ve geçiş oyunu çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Trabzonspor, hazırlıklarını çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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