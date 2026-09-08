Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ısınmanın ardından pas ve geçiş oyunu çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Trabzonspor, hazırlıklarını çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.