Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Gençlerbirliği karşısında attığı gol ve yaptığı asistle takımını sırtladı. 34 yaşındaki yıldız, bordo-mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk 3 maçta 4 gole ulaşarak 2000-01 sezonundan bu yana bir ilke imza attı.

Muhammed Salah, 2000-01 sezonundan bu yana bordo mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk 3 maçta 4 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. Fotomaç'taki habere göre, G.Birliği karşısında 2 şut çeken Mısırlı süper yıldız, iki denemesinde de kaleyi bulurken 1 gol kaydetti. 34 yaşındaki sağ kanat, 1 asist yaparken takım arkadaşlarına hazırladığı 6 şut pozisyonuyla karşılaşmanın bu alandaki lideri oldu. Rakip ceza sahasında 12 kez topla buluşan Salah, Şubat 2025'te oynanan Manchester City-Liverpool sınavının bu yana ilk kez bir lig maçında hem gol attı hem de asist yaptı.

REKOR HÜCUM PERFORMANSI

Gençlerbirliği savunmasına zor anlar yaşatan Salah, hücum verileriyle de maça damgasını vurdu. Takım arkadaşlarına tam 6 şut fırsatı hazırlayarak sahanın en çok pozisyon üreten ismi olan yıldız oyuncu, rakip ceza sahasında 12 kez topla buluştu. Kaleye gönderdiği 2 şutta da isabet sağlayan Salah, bu performansıyla ligdeki toplam gol sayısını 4'e çıkardı.