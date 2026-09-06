Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk ederken gözler yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir’de olacak. Daha ofansif ve agresif bir oyun hedefleyen Çimşir, ilk 11’de yapacağı dokunuşlarla çıkış ararken, 156 gündür gol atamayan Paul Onuachu da suskunluğunu bozmak için sahaya çıkacak. İşte Hüseyin Çimşir'in Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında çıkışa geçmek istiyor. Fatih Tekke döneminin sona ermesinin ardından gözler, takımın dümenine geçen Hüseyin Çimşir'e çevrildi. Bordo-mavililer, Çimşir yönetimindeki ilk ciddi sınavını Gençlerbirliği maçında verecek. 47 yaşındaki çalıştırıcıyla hem ilk 11'de hem de oyun felsefesinde dikkat çekici değişiklikler yaşanması bekleniyor. Oynadığı son iki resmi maçta mağlubiyet alan Trabzonspor bugünkü karşılaşmadan galip ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor.

DAHA OFANSİF VE AGRESİF

Hüseyin Çimşir, göreve gelir gelmez oyuncularından sahadaki duruşlarını değiştirmelerini talep etti. Takımın daha agresif bir kimliğe bürünmesini isteyen Çimşir, yan paslardan ziyade dikine giden, rakip kalede pozisyon zenginliği üreten ve hücumu düşünen bir oyun anlayışı kurguluyor. Hafta boyunca yapılan çalışmalarda tamamen bu hücum odaklı ve tempolu strateji üzerine inşa edildi.

BEKLER ORİJİNAL SAHİPLERİNDE

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in kadrodaki en net dokunuşları savunma hattında olacak. Orijinal mevkisi sağ bek olmasına rağmen son iki maçta ilk 11'de kesik yiyen Pina'nın, Gençlerbirliği mücadelesiyle birlikte yeniden formasına kavuşması bekleniyor. Benzer bir hamle sol bekte de yaşanacak; Cabral'ın yeniden bu mevkideki yerini alarak kanat savunmasını toparlamaya çalışacağı öğrenildi.

ORTA SAHA REKABETİ

Çimşir'in kadroda değişikliğe gideceği diğer bölge ise orta saha oldu. Merkezde Fabinho'nun partneri olacak isim konusunda rekabet yaşanıyor. Çimşir, takımın dinamizmini artırmak adına Melih ile Ozan arasında tercih yapacak. Hücum hattında ise Salah, Muçi ve Aral'ın ofansif gücünü kullanarak, Onuachu'yu topla buluşturmaya çalışacak.

GÖZLER PAUL ONUACHU'DA

Gençlerbirliği ile oynayacak Trabzonspor'da, gözler Paul Onuachu'da olacak. Nijeryalı forvet, 2025-26 sezonunun son bölümünde Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının gollerinden birine imza atmıştı. Ligde son golünü sarı-kırmızılı takım karşısında 4 Nisan 2026'da atan 2.01 boyundaki yıldız, bu karşılaşmanın ardından oynanan 5 Süper Lig maçında gol kaydedemedi.

YENİ SEZONDA SİFTAHI YOK

2026-2027 sezonuna da gol atamadan başlayan Onuachu, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Başakşehir karşısında 87 dakika sahada kalan Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'un 2-1 kazandığı maçta da fileleri havalandıramadı. 32 yaşındaki futbolcu, son olarak Amed karşısında 90 dakika süre aldı, yine gol atamadı.

156 GÜNLÜK HASRET

Son 8 Trendyol Süper Lig maçında gol kaydedemeyen Paul Onuachu, bu suskunluğunu Gençlerbirliği karşısında bozmayı hedefliyor. Golcü futbolcu, 156 günlük hasreti sonlandırmak için mücadele edecek. 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 22 gol atan Onuachu, gol kralı oldu.

FIRTINA 41-14 ÜSTÜN

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, ligde 75. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki 74 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 74 gol yedi.

EVİNDE ÇOK SERT ESİYOR

Fırtına, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 37 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti. Rakibine büyük bir üstünlük kuran bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 5'inden ise yenilgiyle ayrıldı.

GEÇEN YIL İKİ KEZ YENİLDİ

Karadeniz devi, Süper Lig'de geçen sezon G.Birliği ile oynadığı 2 maçı da kaybetti. Bordo-mavili takım, sezonun ilk yarısında Ankara'da rakibine 4-3 yenildi. Sezonun ikinci yarısındaki müsabakada ise evinde Başkent temsilcisine 3-0 mağlup oldu.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı. Fırtına, G.Birliği'ni 1993-94'te sahasında 6-0, 1989-90'da 6-1 yendi.

Deplasmandaki en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012- 13'te 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih (Ozan), Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Onuachu.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Zuzek, Goutas, Pereira, Sahih Uçan, Abdurrahim, Tongya, Oğulcan, Gouveia, Traore, Koita.

Saat: 6 Eylül Pazar, 20.00

Stat: Papara Park

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