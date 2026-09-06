Hüseyin Çimşir: Onuachu'nun sıkıntılı bir durumu yok

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Hüseyin Çimşir, takımın potansiyeline dikkat çekti. Çimşir, sadece bir idmanla sahaya çıktıklarını belirtirken, Paul Onuachu'nun durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından takımın başında geçici olarak görev yapan Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"POTANSİYELLİ BİR OYUNCU GRUBUMUZ VAR"

Trabzonspor'un kadrosunda önemli bir potansiyel bulunduğunu belirten Çimşir, camianın birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Çimşir, "Ciddi anlamda potansiyelli bir oyuncu grubumuz var. Hayal satmıyorum. İnşallah camia olarak ayrışmadan güzel bir süreç geçiririz." ifadelerini kullandı.

Takımla birlikte kısa bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, oyun planının zaman içerisinde oturacağını söyledi.

Çimşir, "Takım halinde sadece 1 idman yaptık. Bu oyunu 90 dakika boyunca oynamak mümkün değil, parça parça oynayacağız. Bunu bir anda başarmak mümkün değil." dedi.

"ONUACHU'NUN CİDDİ BİR DURUMU YOK"

Karşılaşmada iki gol atan Paul Onuachu'nun yaşadığı sakatlıkla ilgili de bilgi veren Hüseyin Çimşir, Nijeryalı golcünün durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

Çimşir, Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili, "Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sıkıntılı bir durum yok." şeklinde konuştu.