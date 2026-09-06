Ernest Muçi: Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Ernest Muçi, Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası önemli bir reaksiyon verdiklerini söyledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililerin Arnavut yıldızı Ernest Muçi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından Gençlerbirliği karşısında önemli bir reaksiyon gösterdiklerini belirten Muçi, taraftarlara galibiyet armağan ettiklerini söyledi.

"BU MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

Karşılaşma öncesinde iyi çalıştıklarını ifade eden Ernest Muçi, "Bu karşılaşma için iyi çalıştık. Biliyorsunuz ki Fatih hocamız ayrıldı. Taraftarımızı mutlu etmek için bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçta reaksiyon göstermemiz gerekiyordu; nitekim bunun karşılığını verdik. 3 puanı taraftarımıza armağan ediyoruz." dedi.

"SALAH BÜYÜK BİR OYUNCU"

Takım arkadaşı Muhammed Salah hakkında da konuşan Muçi, Mısırlı yıldızla uyumunun iyi olduğunu vurguladı.

Arnavut futbolcu, "Salah büyük bir oyuncu. Zaten bunu söylememe gerek yok. Onunla uyumum çok iyi. Gerçekten çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takımız." ifadelerini kullandı.