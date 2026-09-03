Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Noah Saviolo...

Trabzonspor, resmi hesabından Noah Saviolo'nun sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor, resmi hesabından Noah Saviolo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.