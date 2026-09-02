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Transferin son saatlerinde Richarlison bombası! Trabzonspor’un yaptığı teklifi duyurdular

A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un, Tottenham'da forma giyen santrfor oyuncusu Richarlison için devrede olduğunu duyurdu. Sel, bordo-mavililerin Brezilyalı oyuncuyla büyük ölçüde anlaştığını ve İngiliz kulübü ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

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Transferin son saatlerinde Richarlison bombası! Trabzonspor’un yaptığı teklifi duyurdular

Transferin bitimine saatler kala santrfor rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, Tottenham forması giyen Richarlison'u gündemine aldı.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre, Trabzonspor, Brezilyalı golcü Richarlison transfer girişiminde bulundu. Sel, bordo-mavililerin yıldız futbolcuyla anlaşma noktasında önemli mesafe katettiğini belirtirken, Tottenham ile yürütülen görüşmelerin ise devam ettiğini aktardı.

Trabzonspor'dan transferin son saatlerinde Richarlison bombası!

İNGİLİZ BASINI DA BÖYLE DUYURDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre ise bordo-mavililer, Richarlison için Tottenham'a yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Tottenham'ın Brezilyalı oyuncu için bonservis beklentisinin ise daha önce Everton'ın da teklif ettiği 35 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

#Tottenham #Everton #Trabzonspor #A Spor
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