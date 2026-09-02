Transferin son saatlerinde Richarlison bombası! Trabzonspor’un yaptığı teklifi duyurdular

A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un, Tottenham'da forma giyen santrfor oyuncusu Richarlison için devrede olduğunu duyurdu. Sel, bordo-mavililerin Brezilyalı oyuncuyla büyük ölçüde anlaştığını ve İngiliz kulübü ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Transferin bitimine saatler kala santrfor rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, Tottenham forması giyen Richarlison'u gündemine aldı.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre, Trabzonspor, Brezilyalı golcü Richarlison transfer girişiminde bulundu. Sel, bordo-mavililerin yıldız futbolcuyla anlaşma noktasında önemli mesafe katettiğini belirtirken, Tottenham ile yürütülen görüşmelerin ise devam ettiğini aktardı.

İNGİLİZ BASINI DA BÖYLE DUYURDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre ise bordo-mavililer, Richarlison için Tottenham'a yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Tottenham'ın Brezilyalı oyuncu için bonservis beklentisinin ise daha önce Everton'ın da teklif ettiği 35 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.