Trabzonspor, Drogheda United ve Zenit'le özel maçlarda karşılaşacak

Trabzonspor, Drogheda United ve Zenit ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın ekim ve kasım aylarında UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e ara verileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, Trabzonspor'un bu sürelerde özel maçlar yapacağı belirtilerek, "Takımımız, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00'da kardeş kulübümüz Drogheda United'ı Trabzon'da konuk edecek. Takımımız, 15 Kasım 2026 Pazar günü TSİ 17.00'de ise Rusya'da Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelecek." ifadelerine yer verildi.