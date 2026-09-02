Fatih Tekke’nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışına hız veren Trabzonspor’da adaylar netleşti. Bordo-mavililerin listenin başında Antonio Conte yer alırken; Sergio Conceiçao ve Arda Turan’ın yanı sıra Vitor Pereira da adaylar arasında yer alıyor.

Trabzonspor'da görevinden ayrılan Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ardından adaylar netleşmeye başladı. Gençlerbirliği maçına takımı geçici olarak Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağını açıklayan bordo-mavili yönetim, masaya üç ismi koydu. Fotomaç'ın haberine göre Gündemdeki ilk hoca İtalyan teknik direktör Antonio Conte... Kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan 57 yaşındaki teknik adamın tecrübesine ve takıma kazandıracağı prestiji önceleyen yönetim, Conte'yi ilk sıraya aldı. İtalya Milli Takımı'na çalıştıran ve Serie A'da tam 5 lig şampiyonluğu yaşayan Conte, Chelsea'yi de İngiltere Premier Lig'de zirveye çıkardı.

VITOR PEREIRA DA HAVUZDA YER BULDU

Karadeniz ekibinde gündeme gelen diğer isim ise Sergio Conceiçao... 2017- 2024 yılları arasında Porto'daki müthiş başarısının ardından Milan'a giden, oradan da Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın yolunu tutan Portekizli hoca da masadaki güçlü adaylar arasında yer alıyor. Conte ve Conceiçao'nun haricinde ön plana çıkan üçüncü aday ise tanıdık bir isim;

Arda Turan... Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Şampiyonu yapan ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hazırlanan Turan da gündemde yer alıyor. Tekke'nin ardından bu üç hoca için çalışmalara başlayan yönetimin yabancı havuzundaki son isim ise Vitor Pereira.

TURAN İÇİN NABIZ YOKLAMASI

Trabzonspor'un Shakhtar ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Arda Turan için nabız yokladığı öğrenildi. Daha önce Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini ve başka bir kariyer planlaması olduğunu belirten Turan'ın Trabzon'a vereceği yanıt merakla bekleniyor.