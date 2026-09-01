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Trabzonspor'dan flaş transfer! Fırtına'dan Tammy Abraham hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo mavililer geçen sezon Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham'ı transfer gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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Trabzonspor'dan flaş transfer! Fırtına'dan Tammy Abraham hamlesi

Trabzonspor'da forvet hattını güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda Fırtına'ya, Beşiktaş'ın eski yıldızı Tammy Abraham'ın önerildiği ifade edildi. Takvim'in haberine göre; bordo-mavililerin menajerler tarafından yapılan öneriye olumlu yaklaşması halinde, İngiliz santrforun transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yeniden Süper Lig'e dönme ihtimali bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Tammy Abraham, ikinci Aston Villa döneminde şu ana kadar 14 karşılaşmada forma giydi. İngiliz forvet bu maçlarda 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor'dan flaş transfer! Fırtına'dan Tammy Abraham hamlesi - 1

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