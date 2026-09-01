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Trabzonspor'dan Hüseyin Çimşir açıklaması

Trabzonspor, takımı Gençlerbirliği maçına Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağını duyurdu. İşte ayrıntılar...

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Trabzonspor'dan Hüseyin Çimşir açıklaması

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona ererken, bordo-mavili ekipten bu ayrılık sonrası bir açıklama daha geldi. Takımı Gençlerbirliği maçına Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağını duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır." denildi.

Trabzonspor'dan Hüseyin Çimşir açıklaması - 1

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