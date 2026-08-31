Fatih Tekke: İstifa kararı tamamen sorumluluk ile alakalıydı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Amedspor maçı öncesi yaşanan istifa sürecinin ardından ilk kez konuştu. Tekke, "Bugün ayağa kalkma günü. Nasıl reaksiyon göstereceğimizi göstermemiz lazım" diyerek galibiyet mesajı verdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, son günlerde yaşananların ardından takımın reaksiyon göstermesi gerektiğini söyledi.

İstifa kararının ardından yeniden takımın başında sahaya çıkan Fatih Tekke, zor birkaç gün geçirdiklerini belirterek kararının sorumluluk anlayışıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Tekke, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zor birkaç gün geçirdik. İstifa kararı tamamen sorumluluk ile alakalıydı. Şu anda burada olmam tamamen güvenle ilgili. Tek odak noktamız maç. Kazanmamız gerekiyor. Bugün ayağa kalkma günü, nasıl reaksiyon göstereceğimizi göstermemiz lazım."

"İLK GÜNKÜ GİBİ HEYECANLIYIM"

Deneyimli teknik adam, yaşanan sürecin ardından motivasyonunu koruduğunu ve takımının coşkusunu sahaya yansıtmak istediğini dile getirdi.

Fatih Tekke, "Her şeyde bir hikmet var. Şu anda ilk günkü gibi heyecanlıyım. Coşkumuz var. İnşallah bunu sahaya yansıtırız." dedi.

"ARTIK KONUŞMA ZAMANI DEĞİL"

İstifa kararının ardından kendisine gösterilen desteğe de değinen Tekke, özellikle oyuncularının kendisine olan güveninin kararında etkili olduğunu söyledi.

"Sadece oyuncular değil, yönetim ve başkanımız... Oyuncuların elimi sıkı sıkıya tutması, onların güvenini karşılıksız bırakamazdım. Artık konuşma zamanı değil, reaksiyon gösterme zamanı, yeni bir heyecanla."

Büyük camialarda bu tür süreçlerin yaşanabileceğini belirten Tekke, taraftarların güvenini yeniden kazanmak için sahada ortaya koyacakları performansın önemine dikkat çekti.

"Büyük camialarda bunlar olabiliyor. Taraftarımızın güvenini tekrar kazanmak için sahada yapacaklarımız çok önemli. Oyuncularımın bunu yapacağını düşünüyorum."

RUSLAN MALINOVSKI AÇIKLAMASI

Trabzonspor'un kadro tercihleri hakkında da bilgi veren Fatih Tekke, Ruslan Malinovski'nin son antrenmanda yaşadığı problem nedeniyle Amedspor karşısında forma giyemeyeceğini belirtti.

Tekke, "Ruslan ile başlayacaktık ama son antrenmanda sıkıntı yaşadı. Tedavisini yapmamız gerekiyordu. Belki Gençlerbirliği maçında, orada bakacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Fabinho'nun ise hazır durumda olduğunu söyleyen bordo-mavili çalıştırıcı, "Fabinho, gayet fit geldi. Umarım onun adına da iyi bir maç olur." dedi.

Fatih Tekke, sözlerini takımın birlikteliğine vurgu yaparak tamamladı: "Bugün en önemlisi, o birlikteliği sahada göstermemiz gerekiyor."