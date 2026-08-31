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Amedspor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Amedspor'a konuk olacak. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Amedspor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Amedspor'a konuk olacak. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

AMEDSPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Bates, Dellova, Umut, Gökhan, Raveleson, Saba, Sor, Ballet, Diagne.

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Amedspor-Trabzonspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Amedspor-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay otururken AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev alacak.

#Trendyol Süper Lig #Trabzonspor #Amedspor
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