Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Amedspor'a konuk olacak. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Amedspor'a konuk olacak. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



AMEDSPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER



Amedspor: Lafont, Krasniqi, Bates, Dellova, Umut, Gökhan, Raveleson, Saba, Sor, Ballet, Diagne.



Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.



AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Amedspor-Trabzonspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.



AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?



Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Amedspor-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay otururken AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev alacak.