Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Ruslan Malinovskyi...

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin sakatlandığını ve sakatlığın son durumunu açıkladı.

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin sakatlandığını ve sakatlığın son durumunu resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ruslan Malinovskyi'nin darbeye bağlı olarak sol diz iç kısmında oluşan ağrı nedeniyle yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, diz iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.