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Fatih Tekke'den Fabinho kararı! Trabzonspor, Amedspor maçı için Diyarbakır kafilesini açıkladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacağı Amedspor maçı için Diyarbakır kampını açıkladı.

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Fatih Tekke'den Fabinho kararı! Trabzonspor, Amedspor maçı için Diyarbakır kafilesini açıkladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacağı Amedspor maçı için Diyarbakır kampını duyurdu.

İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu.

Trabzonspor'da; Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Benjamin Bouchouari ve Ruslan Malinovskyi kadroda yer almadı.

#Trabzonspor #Amedspor #Trendyol Süper Lig
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