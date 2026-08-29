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Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

#Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri #Trabzonspor #Trendyol Süper Lig #Fatih Tekke
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