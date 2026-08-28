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Spor yazarları, Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

Temsilcimiz Trabzonspor, evinde aldığı 1-0'lık yenilgi sonrası UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Macar ekibi Ferencvaros'a 4-0'lık skorla yenilerek Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanamadı. Karşılaşmanın ardından istifa kararı aldığını açıklayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin bu kararını ve oynanan mücadeleyi mücadeleyi Fotomaç gazetesi yazarları dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi:
Spor yazarları Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

SAKIN BIRAKMA FATİH HOCAM - ZEKİ UZUNDURUKAN

Böyle iki ayaklı maçlarda ilk karşılaşmada aldığın sonuç kaderini belirliyor. Trabzonspor, turu ilk maçta yani Papara Park'ta Ferencvaros'a yenilerek kaybetti. Rakibin iki maçta da nasıl savunma yaptığını gördük. Neredeyse hatasız oynuyorlar. Birlikte düşünüp birlikte hareket eden bir takım Ferencvaros! Dünkü maça aslında iyi başladık. İlk 10 dakikadaki oyunumuz, tura yakın bir oyundu. Ancak sonraki dakikalarda kader ağlarını ördü. Malinovskyi'nin 14. dakikada gördüğü kırmızı kart, takımın bütün enerjisini düşürdü.

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Spor yazarları Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

Zaten orta sahada büyük sıkıntı yaşayan bordo mavililer, Ferencvaros'a tamamen teslim oldular. Yumuşak orta sahadan bir de Malinovskyi'nin atılmasıyla Ferencvaros'lu oyuncular, hiçbir engel ile karşılaşmadan ceza sahamıza geldiler. Fatih Tekke baktı ki tur elden gidiyor. İkinci yarıya üç hamle birden yaparak başladı. Onuachu'nun yerine Aral Şimşir, Mustafa'nın yerine Pina, Muçi'nin yerine de Bouchouari girdi. Ama bu üç değişiklik de Trabzonspor'un oyununa bir ivme kazandıramadı.

Spor yazarları Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

10 kişi kaldıktan sonra ortaya çıkan görüntü aslında hiç iyi değildi. Bir martı uçak düşürür! Bir kırmızı kart, felakete neden olur! Onana'dan- Onuachu'ya kadar tüm oyuncular, büyük gerginlik ve stres içindeydi dün gece. Sakin kalamadık sahada. Nitekim ikinci yarıda Cabral'ın acemice hem penaltıya sebebiyet verip hem de ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi, Trabzonspor'un tamamen dağılmasına neden oldu. Bu kadar sıradan diyebileceğimiz Ferencvaros'a karşı fark yediğimize mi yanalım, yoksa iki maçta üç kırmızı kart gördüğümüze mi? Gerçekten çok yazık oldu.

Spor yazarları Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızı her maç yüreğini ortaya koyarak bordo-mavili forma için savaşırken, maalesef diğer oyuncuların isteksiz halleri, Fatih Tekke'yi adeta çıldırttı. Kazanmak için, tur için çıktığımız maçta fark yedik. Oyun olarak Ferencvaros'un çok gerisinde kaldık. Tam 14 transfer yapan Trabzonspor'un hala transfere ihtiyacı olması düşündürücü. Takımdaki bazı oyuncuların formsuzluğu da ayrı bir konu. Ferencvaros'un bu mütevazi kadrosuyla Avrupa Ligi'ne girdiği bu ortamda, Salah'lı Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek olması da üzüntü verici.

Spor yazarları Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

Gerçekten çok yazık oldu. Sloven hakem Rade Obrenovic, Ferencvaros'u çok koruyup, gösterdiği ağır kartlarla Trabzonspor'un canına okudu. Ama biz de kötü oynadık. Savaşmadık. Ne savunmada dik durabildik, ne de hücumda etkili olabildik. Bu maçtan çıkarmamız gereken çok ders var! Takım bütünlüğü olmadan verdiğiniz emek ve alınteri, dün olduğu gibi boşa gidiyor. Önce takım bütünlüğüne ihtiyacı var Trabzonspor'un! Yoksa bu Trabzonspor, Konferans Ligi'nde de hayal kırıklığı yaşatır.

Spor yazarları Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

Sakin olmak lazım. Gereksiz sinir ve stresten sıyrılıp kenetlenmeli takım. Avrupa Ligi'ne veda etmek dünyanın sonu değil. Şimdi Trabzonspor'un önünde tarih yazabileceği bir Konferans Ligi var. Nereye gidiyorsun hocam! İstifa değil, birlik bütünlük zamanı! Daha kazanacağın çok zafer var! Kupalar ve şampiyonluklar var hocam! Sakın gitme hocam! Başkan Ertuğrul Doğan'ın da Fatih hocaya moral verip, "Hocam ne istifası! Seninle başarıdan başarıya koşacağız. İstifanı kabul etmiyoruz. Seninle kader birliği yaptık. Sonuna kadar devam hocam" diyeceğini düşünüyorum. Öyle olacaktır zaten!

Spor yazarları Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

HAKEM EZİLDİ - MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor maça iyi başladı. Oyuna ağırlığını koymaya başlamıştı ki Ferencvaros ilk maçta olduğu gibi sert kışkırtıcı ve yıldırıcı taktik faullerle oyunu kızıştırdı. Bu tuzağa ilk düşen Milanovskyi oldu. Rakibine yaptığı sakatlayıcı ciddi faullü oyundan hakem ve 1 numaralı yardımcı hakem desteği ile ihraç oldu. Erken 10 kişi kalan Trabzonspor'da dengeler bozuldu.

Spor yazarları Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

Sinirlenen Cabral'ın kanadını etkili kullanan Ferencvaros sonuca gitti. Cabral'ın ihracı ile 9 kişi kalan Trabzonspor farklı mağlubiyetle Avrupa ligine veda etti. Konferans Ligi'nde yoluna başarılar dilerim. Maçın hakemi 36 yaşındaki Rade Obrenovic Ocak 2026'da elit kadroya yükseldi. Bu yönetimi ile gördük ki henüz elit ve güçlü bir profil değil. Maça taktik faullerle başlayan Ferencvaros'a karşı önlem alamadı, oyunu gerdi. Sahada kendisinin gördüğü pozisyonda önce sarı çıkardı sonra yardımcısından gelen destekle kırmızıya döndü. Pozisyon kırmızı kart. Bunu bile çözemeyen yurttaşı UEFA Başkanı Ceferin'den aldığı itici güç ve destekle buralara gelen sıradan bir hakem.

Spor yazarları Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

Cabral-Yusuf mücadelesinde dikkatsiz bir temasa Ferencvaros lehine penaltı verdi. Peki... Cabral'a ikinci sarıdan kırmızı niye?
Eğer sözlü itirazdan ikinci sarı verdi ise o başka! Penaltıda kaleci Onana'ya itirazdan çıkan sarı tamam devamında Onana davranışları ile hakemin otoritesini varlığını yerle bir etti ama hakem Obrenovic cesaret edip ihraç edemedi! Ezildi, inandırıcılığı bitti. Zaten maçın başından itibaren yoktu.

Spor yazarları Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

TEKKE'YE DESTEK ZAMANI - REHA KAPSAL

Trabzonspor ilk maçta kendi evinde kaybetti ve avantajı rakibi Ferencvaros'a verdi. Ama böyle iki ayaklı maçların en önemli özelliği birinci maçı tolere etme imkanının olması. Bir de bunu yapacak bordo mavililerin potansiyeli olması. Evindeki maçın ikinci devresinde ortaya koyduğu oyunu sahaya yansıttığında zor görünen turu atlaması içten bile değildi. Maça iyi başlayan topa sahip olarak oynayan bordo mavililerde Malinovskyi'nin gördüğü kırmızı kart çok enteresandı. Nedeni hakem sarı kartı eline aldı tam gösterecekken kenar müdahalesi ile kararını değiştirdi. Bu yanlış karar sonucu böyle fizik kalitesi iyi olan sahada savunma ve hücumda kompakt oynayan, birlikte oynama alışkanlığı olan bir takıma karşı hele bir de deplasmanda oynamak kolay değil.

Spor yazarları Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

Maç önü düşünün Fatih hocanın tüm planlama ve maçın gidişatına göre uygulayacağı stratejiler, bununla ilgili tüm analiz ve çalışmalar bir anda sıfırlanmış oldu. Oyunda bir anda on kişi kalıp üzerine bir de üç dakika sonra gol yiyince saha içi organizasyonda farklı bir faza geçmek zorunda kalıyorsunuz. Sonuçta Trabzonspor bir maçta yaşayabileceği tüm olumsuz olayl arı böylesine önemli bir maçta yaşadı ve UEFA Avrupa Ligi'nde değil, Konferans Ligi'nde yer alacak.

Spor yazarları Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

Tabi ki bunu kimse istemezdi ama yapacak bir şey de yok. Bunu geride bırakıp takım olarak geleceğe odaklanmak zorundalar. Buralardan ayağa kalkıp başarılı olabilecek çok değerli teknik adamı ve oyuncu kadrosu var. Şimdi telaşa ve panik yapmaya gerek yok sakin, sabırlı ve böylesine sıkıntılı zamanlarda koşulsuz gösterecek liyakata ihtiyaç var.

Spor yazarları Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

Fatih Tekke'nin bir anlık verdiği, doğru olmayan reaksiyon sunucunda istifa etmesi, tüm gözleri Başkan Ertuğrul Doğan'a çevrilmiştir. Başkan'ın bu istifayı kabul etmeyeceği gibi, ilerdeki büyük başarıların mimarı olacak, Fatih Tekke'ye koşulsuz tam desteği vereceğinden şüphem yok.

#Fatih Tekke #Ferencvaros #Aral Şimşir #Onana #Trabzonspor
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