Spor yazarları, Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı

Temsilcimiz Trabzonspor, evinde aldığı 1-0'lık yenilgi sonrası UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Macar ekibi Ferencvaros'a 4-0'lık skorla yenilerek Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanamadı. Karşılaşmanın ardından istifa kararı aldığını açıklayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin bu kararını ve oynanan mücadeleyi mücadeleyi Fotomaç gazetesi yazarları dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...