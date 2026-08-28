Spor yazarları, Fatih Tekke'nin istifa kararını ve Ferencvaros-Trabzonspor maçını yorumladı
Temsilcimiz Trabzonspor, evinde aldığı 1-0'lık yenilgi sonrası UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Macar ekibi Ferencvaros'a 4-0'lık skorla yenilerek Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanamadı. Karşılaşmanın ardından istifa kararı aldığını açıklayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin bu kararını ve oynanan mücadeleyi mücadeleyi Fotomaç gazetesi yazarları dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
SAKIN BIRAKMA FATİH HOCAM - ZEKİ UZUNDURUKAN
Böyle iki ayaklı maçlarda ilk karşılaşmada aldığın sonuç kaderini belirliyor. Trabzonspor, turu ilk maçta yani Papara Park'ta Ferencvaros'a yenilerek kaybetti. Rakibin iki maçta da nasıl savunma yaptığını gördük. Neredeyse hatasız oynuyorlar. Birlikte düşünüp birlikte hareket eden bir takım Ferencvaros! Dünkü maça aslında iyi başladık. İlk 10 dakikadaki oyunumuz, tura yakın bir oyundu. Ancak sonraki dakikalarda kader ağlarını ördü. Malinovskyi'nin 14. dakikada gördüğü kırmızı kart, takımın bütün enerjisini düşürdü.
Zaten orta sahada büyük sıkıntı yaşayan bordo mavililer, Ferencvaros'a tamamen teslim oldular. Yumuşak orta sahadan bir de Malinovskyi'nin atılmasıyla Ferencvaros'lu oyuncular, hiçbir engel ile karşılaşmadan ceza sahamıza geldiler. Fatih Tekke baktı ki tur elden gidiyor. İkinci yarıya üç hamle birden yaparak başladı. Onuachu'nun yerine Aral Şimşir, Mustafa'nın yerine Pina, Muçi'nin yerine de Bouchouari girdi. Ama bu üç değişiklik de Trabzonspor'un oyununa bir ivme kazandıramadı.
10 kişi kaldıktan sonra ortaya çıkan görüntü aslında hiç iyi değildi. Bir martı uçak düşürür! Bir kırmızı kart, felakete neden olur! Onana'dan- Onuachu'ya kadar tüm oyuncular, büyük gerginlik ve stres içindeydi dün gece. Sakin kalamadık sahada. Nitekim ikinci yarıda Cabral'ın acemice hem penaltıya sebebiyet verip hem de ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi, Trabzonspor'un tamamen dağılmasına neden oldu. Bu kadar sıradan diyebileceğimiz Ferencvaros'a karşı fark yediğimize mi yanalım, yoksa iki maçta üç kırmızı kart gördüğümüze mi? Gerçekten çok yazık oldu.