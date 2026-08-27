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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a mağlup olan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarışmaya hak kazandı. Bordo-mavililerin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ise belli oldu. İşte o takımlar... (TS spor haberi)

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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a mağlup olan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarışmaya hak kazandı. Bordo-mavililerin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ise belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında 36 takım yer alıyor. Kurada her takım her torbadan ikişer takımla karşılaşıyor.
Trabzonspor; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. torbadan tek takımla karşılaşacak ve 3 iç saha ile 3 deplasman maçı oynayacak.

1.Torba

Atalanta (İtalya)
Braga (Portekiz)
Ajax (Hollanda)
Freiburg (Almanya)
AS Monaco (Fransa)
Kopenhag (Danimarka)

2.Torba

Midtjylland (Danimarka)
Kızılyıldız (Sırbistan)
Gent (Belçika)
Panathinaikos (Yunanistan)
Pafos (Güney Kıbrıs)
Brighton (İngiltere)

3.Torba

Lugano (İsviçre)
Getafe (İspanya)
KUPS (Finlandiya)
Twente (Hollanda)
Bprca Banja Luka (Bosna Hersek)
Sint-Truiden (Belçika)

4.Torba

Larne (Kuzey İralnda) / Lincoln (Cebelitarık)
Brann (Norveç)
Hearts (İskoçya)
Kairat (Kazakistan)
Trabzonspor (Türkiye)
U. Craiova (Romanya)

5.Torba

Riga FC (Letonya)
Hajduk Split (Hırvatistan)
Jablonec (Çekya)
AGF Aarhus (Danimarka)
Nordsjaelland (Danimarka)
Inter D'Escaldes (Andorra)

6.Torba

Thun (İsviçre)
CSKA Sofya (Bulgaristan)
Kauno Zalgiris (Litvanya)
Mjallby (İsveç)
Iberia (Gürcistan)
Egnatia (Arnavutluk)

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