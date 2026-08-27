Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a mağlup olan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarışmaya hak kazandı. Bordo-mavililerin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ise belli oldu. İşte o takımlar... (TS spor haberi)