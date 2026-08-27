Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a mağlup olan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarışmaya hak kazandı. Bordo-mavililerin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ise belli oldu. İşte o takımlar... (TS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a mağlup olan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarışmaya hak kazandı. Bordo-mavililerin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ise belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında 36 takım yer alıyor. Kurada her takım her torbadan ikişer takımla karşılaşıyor.
Trabzonspor; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. torbadan tek takımla karşılaşacak ve 3 iç saha ile 3 deplasman maçı oynayacak.
1.Torba
Atalanta (İtalya)
Braga (Portekiz)
Ajax (Hollanda)
Freiburg (Almanya)
AS Monaco (Fransa)
Kopenhag (Danimarka)
2.Torba
Midtjylland (Danimarka)
Kızılyıldız (Sırbistan)
Gent (Belçika)
Panathinaikos (Yunanistan)
Pafos (Güney Kıbrıs)
Brighton (İngiltere)
3.Torba
Lugano (İsviçre)
Getafe (İspanya)
KUPS (Finlandiya)
Twente (Hollanda)
Bprca Banja Luka (Bosna Hersek)
Sint-Truiden (Belçika)
4.Torba
Larne (Kuzey İralnda) / Lincoln (Cebelitarık)
Brann (Norveç)
Hearts (İskoçya)
Kairat (Kazakistan)
Trabzonspor (Türkiye)
U. Craiova (Romanya)
5.Torba
Riga FC (Letonya)
Hajduk Split (Hırvatistan)
Jablonec (Çekya)
AGF Aarhus (Danimarka)
Nordsjaelland (Danimarka)
Inter D'Escaldes (Andorra)
6.Torba
Thun (İsviçre)
CSKA Sofya (Bulgaristan)
Kauno Zalgiris (Litvanya)
Mjallby (İsveç)
Iberia (Gürcistan)
Egnatia (Arnavutluk)