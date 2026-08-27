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Trabzonspor'a Portekizli golcü! İşte transfer planı

Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili ekipte

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Trabzonspor'a Portekizli golcü! İşte transfer planı

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gözler forvet hattına çevrildi. Bordo-mavililer, Borussia Dortmund'un 24 yaşındaki Portekizli golcüsü Fabio Silva için girişimlerini sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devi, Alman kulübüne Silva için kiralama teklifinde bulundu. Şu anda Bundesliga ekibinde Guiarassy ve Beier'in ardından üçüncü forvet konumuna düşen Portekizli yıldızın ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. Alman basınındaki haberde; Silva'nın transfer tekliflerini yakından takip ettiği belirtildi.

#Karadeniz #Bundesliga #Borussia Dortmund
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