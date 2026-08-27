Trabzonspor Macarsitan'da tur peşinde! Dev maç ATV'de

Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Ferencvaros’a konuk olacak. TSİ 21.30’da başlayacak dev maç ATV’den ekranlara gelecek. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... (TS spor haberi)

Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Trabzonspor, Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk oluyor. TSİ 21.30'da başlayacak mücadele ATV'den şifresiz yayınlanacak. Groupama Arena'da oynanacak müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. İlk maçı sahasında 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanş öncesi umudunu koruyor, Salah'lı Onuachu'lu Muçi'li, Onana'lı kadrosuyla tarihi bir zafer hedefliyor.

TEK HEDEF LİG ETABI



Karadeniz devine Macaristan'da Ferencvaros önüden alacağı tüm iki ve daha farklı galibiyetler turu getirecek. Tek farklı galibiyetlerde ise maç uzayacak. Beraberlik durumunda da Ferencvaros lig etabına kalacak. Teknik Direktör Fatih Tekke ve ekibi, yeni formatıyla oynanan Avrupa Ligi'nde ilk kez lig etabına yükselmeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer, play-off turunu geçemezse yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.

A SPOR'DA ÖZEL YAYINLAR



Temsilcimiz Trabzonspor'un Macaristan'da Ferencvaros'la oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi A Spor'da gün boyu özel yayınlar olacak. Maç öncesi son gelişmeler, röportajlar ve maçla ilgili tüm yorumlar futbolseverlerle buluşacak. Bordo-mavililerin tur heyecanı gün boyunca ATV ve A Spor ekranlarında yaşanacak.

157'İNCİ MÜSABAKA



Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Bordo-mavili takım, 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz devi, 39 kez de berabere kaldı.

TUR İÇİN BURADAYIZ



Bordo-mavililerde başarılı stoper Cenk Özkaçar, Ferencvaros maçını değerlendirdi. Cenk, "Tur atlamak için buradayız. Sahada rakibin koyduğu minimum sertliğe ve agresifliğe, sen de ortak olmak zorundasın. Kalitenin haricinde oyunun bu kısmında da sahada doğru bir cevap vereceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

756 GÜNLÜK HASRET



Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 756 gün aradan galip gelerek turu geçmek istiyor. En son 1 Ağustos 2024'te Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

SALAH'A YOĞUN İLGİ



Sezonun flaş transferi Muhammed Salah'a Macaristan'da yoğun ilgi vardı. Son olarak Süper Lig'de Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydeden Salah, bu kez bordo-mavili formayla Avrupa'da ilk gollerini atmayı hedefleyecek.



MACARİSTAN'DA DESTEK



Fırtına, Avrupa Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Ferencvaros ile deplasmanda oynayacağı maç için dün özel uçakla Macaristan'a gitti. Bordo- mavili kafileyi Macaristan'da taraftarlar karşıladı. Teknik Direktör Fatih Tekke ve futbolculara sevgi gösterileri vardı.

NWAIWU CEZALI



Bordo-mavililerde bu akşamki Ferencvaros maçı öncesi ilk karşılaşmada kırmızı kart gören Chibuike Nwaiwu forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Fabinho ile Denis Draguş, Batista Mendy, John Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmuyor.

UMUDUM ÇOK FAZLA



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçı öncesi konuştu. Tekke, "Hazırız. İstekliyiz. İnşallah yarın duygumuzu onların üzerine çıkarırsak, Avrupa Ligi'ne kalan biz oluruz diye umudum çok fazla" dedi. Futbolcuları için turun önemine değinen deneyimli hoca, "Avrupa Ligi'ne kalmamız, ekonomik açıdan oyuncularımın pazarda olması açısından çok değerli. İnşallah kazanacağız" diye konuştu.

TEKKE'NİN 61. MAÇI



Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. maçına bu akşam Ferencvaros önünde çıkacak. Aynı zamanda ikinci Avrupa maçında görev yapacak Tekke futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit'in formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Başarılı teknik direktör, Macaristan'da turu geçerek Trabzonspor ile beraber Avrupa Ligi'ne kalmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu, Corbu, Rommens, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph.



Trabzonspor: Onana, Pina, Saviç, Cenk, Cabral, Melih, Bouchouari, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu.

