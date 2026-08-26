Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den flaş hakem sözleri! "Umarım ilk maçtaki yönetim tekrar etmez"

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke, "Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Yarın zor bir maç oynayacağız, bu kesin. İyi oynadığımız, çok iyi oynadığımız ikinci yarı ve 1-0 kaybettiğimiz ilk maç. Skor olarak rakibimiz avantajlı durumda, bu kesin ama Trabzonspor olarak biz buraya her şeyimizle hazır bir şekilde geldik. Avrupa Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız. Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez. İki takıma da başarılar diliyorum."

"Avrupa Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız."

Soru: Turun anahtarı ne olacak size göre?

Fatih Tekke: Güzel soru. Her şey hazırlıklıyız. En önemli şey, top bizdeyken sabırlı oyunumuz ve rakibimize geçiş vermemek mümkünse. Bence yarınki en önemli şeyler, sabır ve kesinlikle yarın karşımızda Avrupa Ligi'ne kalmak isteyen bir takım olacak. Bizim onlardan duygu olarak yukarıda olmamız lazım.

"Yarın sabır çok önemli bizim için. Kendi oyunumuzu, hazırlandığımız şekilde oynamak istiyoruz. Biz lig maçı oynadık, rakibimiz oynamadı. Şu anda tüm fiziksel durum, avantajlı durum rakibimizde gözüküyor ama Trabzonspor olarak biz yarın büyük bir takım gibi, Trabzonspor'un büyüklüğüne yakışan şekilde oynamalıyız. Alacağımız risklerde de çok dikkat etmemiz gerekiyor."

"Ferencvaros'un çok yetenekli oyuncuları var, özellikle orta sahadaki oyuncuları. Şunu da söylemem lazım, takım halinde savunurken çok kompaktlar. Hemen hemen 10 kişi savunma yapıyor ve öndeki oyuncuları da geçişlerde çok etkililer. Son olarak, duran toplarda da etkililer."

Soru: Yarın bize hangi yüzünüzü göstereceksiniz? Geçen haftaki maçtaki yüzünüz mü, Başakşehir maçındaki yüzünüz mü?

Fatih Tekke: Benim bir yüzüm var. Özellikle futbolda bir yüzümüz var bizim ve maçı kazanmak! Bunun adil olmasını tüm normal insanlar gibi istiyorum. Bunu herkes kendisi de ister herhalde. Yarın oynayacağımız rakibimiz, saygıyı hak eden bir takım. Trabzonspor olarak biz iyi bir takımız ve yarın zor bir maç olacak. Umarım hak edenin Avrupa Ligi'ne gittiği bir performans olur.