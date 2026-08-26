İşte Trabzonspor'un Ferencvaros kafilesi!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Ferencvaros ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde Folcarelli ve Nwaiwu sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.