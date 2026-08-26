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İşte Trabzonspor'un Ferencvaros kafilesi!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Ferencvaros ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde Folcarelli ve Nwaiwu sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.

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İşte Trabzonspor'un Ferencvaros kafilesi!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo-mavililerde Folcarelli sakatlığı, Nwaiwu ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

Kafile şu futbolculardan oluşuyor:

1.⁠ ⁠Andre Onana
2.⁠ ⁠Ahmet Doğan Yıldırım
3.⁠ ⁠Erol Can Çolak
4.⁠ ⁠Stefan Savic
5.⁠ ⁠Cenk Özkacar
6.⁠ ⁠Samet Akaydin
7.⁠ ⁠Mustafa Eskihellaç
8.⁠ ⁠Wagner Pina
9.⁠ ⁠Sidny Lopes Cabral
10.⁠ ⁠Benjamin Bouchouari
11.⁠ ⁠Ruslan Malinovskyi
12.⁠ ⁠Melih Kabasakal
13.⁠ ⁠Ozan Tufan
14.⁠ ⁠Metehan Mimaroğlu
15.⁠ ⁠Aral Şimşir
16.⁠ ⁠Ernest Muçi
17.⁠ ⁠Noah Saviolo
18.⁠ ⁠Mohamed Salah
19.⁠ ⁠Umut Nayir
20.⁠ ⁠Paul Onuachu
21.⁠ ⁠Rene Mitongo

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