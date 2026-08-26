İşte Trabzonspor'un Ferencvaros kafilesi!
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Ferencvaros ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde Folcarelli ve Nwaiwu sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Bordo-mavililerde Folcarelli sakatlığı, Nwaiwu ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.
Kafile şu futbolculardan oluşuyor:
1. Andre Onana
2. Ahmet Doğan Yıldırım
3. Erol Can Çolak
4. Stefan Savic
5. Cenk Özkacar
6. Samet Akaydin
7. Mustafa Eskihellaç
8. Wagner Pina
9. Sidny Lopes Cabral
10. Benjamin Bouchouari
11. Ruslan Malinovskyi
12. Melih Kabasakal
13. Ozan Tufan
14. Metehan Mimaroğlu
15. Aral Şimşir
16. Ernest Muçi
17. Noah Saviolo
18. Mohamed Salah
19. Umut Nayir
20. Paul Onuachu
21. Rene Mitongo
📝 Ferencvaros maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/JOuxqP2qBz— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 26, 2026