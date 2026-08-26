Forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Norwich City forması giyen 22 yaşındaki Mohamed Toure’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte transferin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Transfer çalışmalarını bütün hızıyla sürdüren bordo-mavililer, forvette Paul Onuachu'yu rahatlatacak bir ismi getirmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor yönetimi, Norwich City'de forma giyen Avustralyalı golcü Muhammed Toure için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Tekke'nin onay verdiği genç santrfor için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Fatih Tekke'nin fiziksel kalitesi ve atletizm becerileri yüksek, takımın pas bağlantılarını sağlayabilecek bir forvet istediği biliniyordu.

Toure'nin bu özellikleriyle teknik heyetin beğenisini kazandığı öğrenildi. Teknik heyetten gelen olumlu raporun ardından harekete geçen bordo-mavili yönetim, oyuncuyu kadroya katmak için resmi temaslara başladı. İlk aşamada kiralama formülü üzerinden yürütülen pazarlıklarda, Trabzonspor'un sözleşmeye bir satın alma opsiyonu da ekletmek istediği ifade edildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Sözleşmedeki opsiyon zorunlu olmayacak.