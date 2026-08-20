Trabzonspor-Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda? | İlk 11'ler açıklandı

Trabzonspor-Ferencvaros maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bordo-mavililer, Macaristan temsilcisini sahasında ağırlayacak. Mücadele 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Kritik karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalma mücadelesi veren Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Bordo-mavililer, Papara Park'ta oynanacak mücadelede avantajlı bir skor elde ederek Macaristan'da oynanacak rövanş öncesi önemli bir adım atmak istiyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler başta "Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman?", "Trabzonspor - Ferencvaros maçı saat kaçta?" ve "Trabzonspor - Ferencvaros maçı hangi kanalda?" olmak üzere birçok sorunun yanıtını araştırıyor.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Trabzonspor - Ferencvaros maçı saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ferencvaros karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor - Ferencvaros maçı ATV'den şifresiz yayınlanacak.

TRABZONSPOR AVRUPA LİGİ'NDE TUR İÇİN SAHADA

Trabzonspor için Ferencvaros karşılaşması, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalma yolunda büyük önem taşıyor. Bordo-mavililer, play-off turundaki iki maçın ardından rakibine üstünlük sağlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına adını yazdıracak. İlk karşılaşmanın Trabzon'da oynanacak olması, bordo-mavililer için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Trabzonspor, Papara Park'ta taraftarının desteğiyle Ferencvaros karşısında avantajlı bir skor elde ederek ikinci maç öncesinde rahatlamak istiyor.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki play-off eşleşmesinin rövanşı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 98. MAÇ

Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 98. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 97 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 37 karşılaşmada ise mağlup oldu. Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 131 gol gördü.

SALAH İLK 11'DE

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Ferencvaros maçıyla Trabzon'da ilk kez bir maça çıkarak taraftarlarla buluşacak. Kasımpaşa maçının 58. dakikasında oyuna giren bordo-mavili takımın yeni transferi Salah'ın bugünkü mücadelede ilk 11'de yer alıyor.

AVANTAJ ELDE ETMEK İSTİYORUZ

Fatih Tekke: "Bu kupayı oyunculuğumda kazanan biri olarak ne kadar zor olduğunu biliyorum. Avrupa Kupası'na kalmayı arzu ediyoruz. İkinci maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bütün duygumuz ve heyecanımız ile taraftarlarımız ile hazırız. Ferencvaros'ın değeri 40, Trabzonspor'unki 150 milyon euro. Ama bu kalite: Para demek değil."

DEĞİŞİKLİKLER YAPACAK

Kasımpaşa maçındaki ilk 11 kurgusundan tam anlamıyla memnun kalmayan Fatih Tekke, hem taktik planda hem de başlangıç kadrosunda belirgin değişikliklere gideceği öğrenildi. Orta sahada daha sert ve geçişleri daha iyi yapan bir hat kurmak isteyen Tekke'nin Melih Kabasakal'ı ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

İŞTE İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Melih, Bouchouari, Salah, Saviolo, Umut, Onuachu

FERENCVAROS: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph.

Trabzonspor maç günü paylaşımı