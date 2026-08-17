Trabzonspor, Uruguaylı yıldız forvet Darwin Nunez'in transferini bitirmek için kolları sıvadı. Bordo-mavililerde ıslak imza beklenirken, transferde kritik tarih belli oldu.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un yaklaşık 15 gündür yoğun mesai harcadığı Uruguaylı forvet Darwin Nunez için kritik bir sürece girildi. Fotomaç'ın haberine göre, transferin resmiyet kazanması adına yürütülen hukuki prosedürlerde sona yaklaşılırken, Nunez'in Al Hilal kulübüyle arasındaki maaş ve vergi protokollerini netleştirmesi bekleniyor. Bireysel çalışmalarını aksatmayan ve fiziksel olarak formunu koruyan 27 yaşındaki yıldızın sahaya çıkmaya tamamen hazır olduğu öğrenildi.



AL-HILAL'LE GÖRÜŞMELER



Bordo-mavili yönetimin planı, resmi temasları ve yasal süreçleri hafta ortasına kadar noktalayıp Darwin Nunez'i şehre getirmek... Yıldız golcünün hafta içerisinde takıma dahil edilerek doğrudan antrenmanlara başlaması hedefleniyor. Çarşamba günü Avrupa Ligi Play-off turundaki Ferencvaros maçları için UEFA'ya sunduğu listeyi güncelleyecek Trabzonspor 27 yaşındaki Uruguaylı forveti de dahil etmek istiyor. Ancak Fırtına'nın oyuncuyla alakalı sorunları olmasa da Al Hilal'le ilgili pürüzler devam ediyor.



KLOPP VE JESUS



Darwin Nunez kulüp kariyeri boyunca önemli teknik direktörlerle çalıştı. Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Uruguaylı forvet, Liverpool'da Jürgen Klopp yönetiminde 96 resmi maçta 33 gol atıp, 19 asist yapan Darwin Nunez, Benfica'da da Jorge Jesus ile 66 resmi mücadelede 32 gol kaydetti ve 14 asist yaptı.

OYUNCU TARAFI İSTEKLİ



Bordo-mavili kulübün her konuda anlaşmaya vardığı Darwin Nunez, bir an önce transferin resmileşmesini bekliyor. Al Hilal'le görüşmelerin sürdüğü ortamda süreci yakından takip eden Uruguaylı yıldız, Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçına yetişmek istiyor.



LIVERPOOL'DAN SONRA YENİDEN



Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer edilmesinin ardından Darwin Nunez de Liverpool'dan eski takım arkadaşıyla yeniden buluşmak istiyor. Uruguaylı golcü, Anfield'da 3 sene oynadığı ve başarılar kazandığı Muhammed Salah'la bu kez bordo-mavili forma altında buluşmayı hedefliyor.