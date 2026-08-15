Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Fatih Tekke yönetimindeki Fırtına, sezonun ilk maçında 3 puan alarak şampiyonluk yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kasımpaşa ise kendi evinde Trabzonspor'u yenerek sürpriz bir galibiyet peşinde. Gürcan Hasova'nın yöneteceği karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve takımların 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte maçtan son notlar!

Kasımpaşa-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk hafta heyecanı İstanbul'da devam ediyor. Kasımpaşa, kendi sahasında Karadeniz fırtınası Trabzonspor'u konuk edecek. İki ekibin de lige galibiyetle başlamak istediği dev mücadelede futbol dünyasının gözü ve kulağı, sahadaki tüm taktik dengeleri değiştirmesi beklenen Mısırlı yıldız Muhammed Salah performansında olacak. Bu yıl kadrosuna kattığı birbirinden kaliteli oyuncularla hedefini zirve olarak belirleyen bordo-mavililer, 3 puan dışında bir sonuç düşünmezken diğer tarafta ise kendi sahasında disiplinli oyunuyla bilinen Kasımpaşa, organize hücumlarıyla rakip savunmayı zor durumda bırakmak istiyor. İşte zorlu Kasımpaşa-Trabzonspor maçının tüm yayın detayları!

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda sahne alacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki bu kritik randevu beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI 11'LER

Kasımpaşa: Giannoitis, Arous, Ilie, Yessen, Winck, Baldursson, Mendes, Diabate, Ben Ouanes, Güven, Benedyczak.

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Pina, Mustafa, Bouchouari, Aral, Malinovskiy, Metehan, Saviolo, Onuachu.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇINDA SALAH OYNAYACAK MI?

Mısırlı süper yıldız Mohamed Salah'ın Kasımpaşa karşısında sahada olup olmayacağı futbolseverler tarafından büyük bir merak konusu. Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre; tüm planlarını 3 puan üzerine kuran Karadeniz devinin teknik patronu Fatih Tekke'nin, fiziki yüklemeleri göz önünde bulundurarak Salah'a Kasımpaşa mücadelesinin ikinci yarısında görev vereceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun hamle oyuncusu olarak maça dahil olması bekleniyor.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın üstlenirken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

40. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa yapacakları maçla 40'ıncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 34 karşılaşmada Trabzonspor'un 16, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 33'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 39 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 19, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 69 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.